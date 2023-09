Gianecchini olhou as próprias dores para fazer gay 'bolsonarista' em saga

Reynaldo Gianecchini, Marco Antônio Pâmio e Bruno Fagundes vivem triângulo amoroso em "A Herança" Imagem: Divulgação

'Já deu falar de minha sexualidade'

Nos últimos anos, Gianecchini passou a ser cobrado a falar sobre a própria sexualidade — a qual denomina ser fluida — e enquadrá-la em uma das letras da sigla LGBTQIA+. Para ele, é hora de virar a chave em relação a esses questionamentos.

Precisa ser falado, mas é chato. Já deu falar da minha sexualidade. A gente tem que normalizar. A sexualidade é um assunto que as pessoas têm que olhar com uma lupa, não é uma coisa banal para você olhar e se definir facilzinho. E sempre bater na tecla do respeito às diferenças. Por que todo mundo tem que querer que se encaixa aqui ou se encaixa ali? Quando a grande, eu acho que o legal é você ser diverso mesmo. Cada um é de um jeito e tem a sua sexualidade. Por que tem que todo mundo padronizar tudo?

Reynaldo Gianecchini

Ele pontua que o Brasil avança no debate LGBTQIA+, mas ainda é um país com muitas pessoas preconceituosas. Por isso, é importante lutar, no entanto, sem brigas. É a favor de uma "militância na paz e suavidade" a partir de exemplos de acolhimento e respeito.acreditar. "Nunca é pela violência. Às vezes, a gente também quer brigar demais pelo tema, porque aquele, é muito caro para você, só que acaba também se ferindo."

A arte é um caminho para naturalizar as vivências e relações fora do padrão heteronormativo. Por isso, Gianecchini celebra poder levar uma peça com temática LGBTQIA+ a grandes teatros. O ator ainda comemora o fato de "A Herança" mostrar a diversidade dentro da própria comunidade sigla.