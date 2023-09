Sucesso, depressão: como estão as crianças que viraram memes

Entretanto, diferentemente dos outros memes mirins, ter se tornado viral na internet não lhe trouxe boas lembranças: por causa do vídeo, Lara virou alvo de bullying, abandonou a escola, passou a se ferir e começou um tratamento psiquiátrico. Tudo isso aos 12 anos de idade.

Lara da Silva não teve boas experiências após se tornar meme na internet com frase dita em briga em 2015 Imagem: Reprodução/ Instagram

"Se eu parar pra pensar demais nisso, me faz mal. Não é algo que eu goste, mas é uma coisa que aconteceu, não tem como voltar atrás", falou Lara da Silva em entrevista à BBC News Brasil.

No TikTok, onde é seguida por 66 mil contas, ela já falou sobre a depressão que tem e os remédios que precisa tomar. Hoje ela tem 20 anos e sinaliza na biografia do Instagram que mora no estado do Rio.