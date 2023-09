Kayky Brito: vídeo mostra reação de motorista e passageira após acidente

Segundo laudo da polícia, o motorista é inocente. Ele trafegava abaixo da velocidade permitida na via sem apresentar alteração na capacidade psicomotora pelo consumo de álcool (embriaguez ao volante) ou qualquer outra substância de efeito análogo e com a atenção devida na direção do veículo. Além disso, o relatório ressalta que Diones realizou ações para evitar a colisão, apesar de não ter tempo de reação na frenagem.

O acidente:

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de Bruno de Luca quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e a filha.

Kayky recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no dia 22 de setembro, segundo informou o Hospital Copa D'Or. "O paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica", diz o boletim médico.

Bruno de Luca não será indiciado por omissão de socorro. Segundo o delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso, o apresentador "não cometeu nenhum tipo de crime".