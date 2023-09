Bruno de Luca não será indiciado por omissão: 'Não cometeu nenhum crime'

No início das investigações, o delegado Ângelo Lages chegou a apontar Bruno como a principal testemunha do caso, já que Kayky foi até o carro do amigo minutos antes do atropelamento.

Edivan Martins, funcionário que trabalha no quiosque Dona Marta, prestou depoimento no mesmo dia. Na saída da delegacia, ele deu detalhes da conversa com o delegado. Ele contou que Bruno e Kayky chegaram bem ao local e beberam vodca antes do acidente.

De acordo com o funcionário, os dois não chegaram ao local alcoolizados. "Eles chegaram bem. Eles chegaram conversando, brincaram comigo e se sentaram no deck, atrás do bar. Eles ficaram brincando, pediram as bebidas para eles beberem, vodca, energético. E isso. Eles estavam tranquilos."

Edivan contou que eles pediram seis doses de vodca. "Cada um bebeu três, e um energético", lembrou. Ele também ressaltou que nunca tinha visto Bruno e Kayky no local: "Trabalho ali há dois anos. É a primeira vez".

O que aconteceu:

Kayky Brito recebeu alta da UTI Imagem: Reprodução/Instagram

Kayky Brito sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropeladona altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.