Kayky Brito: Motorista estava abaixo da velocidade máxima permitida

No mesmo dia do acidente, o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva prestou depoimento e realizou exames para detectar se havia ingerido bebida alcoólica, substância tóxica ou entorpecente no organismo no IML (Instituto Médico-Legal). O resultado foi negativo.

A investigação do caso foi conduzida pelo delegado Angelo José Lages Machado, que solicitará o arquivamento do caso e encaminhar o inquérito ao Ministério Público.

Laudo da perícia criminal ainda aponta que com o uso de material audiovisual foi possível determinar a velocidade que o automóvel trafegava pela avenida Lúcio Costa. O trecho inicial das imagens periciadas, mostram uma velocidade média de 57 km/h, nos primeiros 9,5 metros percorridos pelo motorista antes do acidente. O trecho final, até o momento da colisão, aponta a velocidade média de 48 km/h. A diminuição das velocidades médias, durante o trajeto, confirma a desaceleração do veículo, ou seja, o motorista tentou de todas as formas evitar o acidente.

Em um determinado momento do laudo, os peritos Cinthia Sales Malta e Alan de Oliveira Reis foram questionados se era possível o motorista de aplicativo ter evitado o atropelamento. Os especialistas afirmaram que a "a distância que o veículo se encontrava do pedestre, no instante da travessia, mesmo com velocidade abaixo da máxima permitida de 70 km/h, era insuficiente para que o condutor percebesse, reagisse ou parasse o veículo a fim de não ocorrer impacto entre os dois".

Motorista diz que quer 'abraçar' Kayky

Em conversou com Splash, ao descobrir pela reportagem, que não teve culpa no atropelamento, ele desabafou emocionado: "Acordei hoje com a melhor notícia do dia. Agora é tocar minha vida pra frente, encontrar com o Kayky e poder dar um abraço bem apertado nele".