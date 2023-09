Márcia Fu chama Sheherazade de sorrateira em A Fazenda: 'Não é ser humano'

Márcia Fu não está gostando do posicionamento de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15 (Record). Veja o que a ex-jogadora de vôlei comentou sobre a jornalista.

A atleta desabafou sobre a famosa com Radamés e Shayan, e pontuou que não concorda com o que fez com Nathalia Valente.

Márcia Fu: "Eu não sou a favor da Sheherazade. Ele [Radamés] é amigo dela, o Henrique é amigo dela e eu não sou a favor dela, porque ela me incomoda."

Márcia Fu: "Acho uma covardia, uma sacanagem ela ter mandado a Nath [Nathalia Valente] para uma Baia, sendo que ela podia ter mandado o Laranja [Darlan Cunha]."

Márcia Fu: "Eu respeito você [Radamés], eu respeito o Henrique, mas eu não concordo. Eu não estou do seu lado se você compactua com ela."

Márcia Fu: "Você me desculpe, mas eu não gostei. Não gosto dessa sua atitude de ficar conversando com ela, vocês tentando me acalmar e vocês do lado dela, como se eu fosse a errada."

Radamés: "Nunca falei isso."

Márcia Fu: "Foi o que eu senti hoje. Eu quero avisar que, para mim, vocês podem ficar à vontade, que eu não compactuo com isso. Não é a minha cara e vou ser bem honesta com você, eu sei que você faz o seu jogo e está certíssimo, mas não compactuo. E fiquei extremamente triste com você e o Henrique."

A ex-medalhista olímpica ainda ressaltou que ficou incomodada com Sheherazade quando viu Nathalia chorando e disparou para ter cuidado com a punição.

Márcia Fu: "Só não arrebento a cara dessa mulher porque ela não merece, para mim, ela é uma bosta, uma pessoa que subjuga os outros porque ela é formada."

Márcia Fu: "Pessoa sorrateira. Para mim, isso não é um ser humano."