1ª dinâmica de Hora do Faro com peões tem treta de Rachel e Jenny: 'Sonsa'

No domingo (24) foi exibida a primeira dinâmica com os peões de A Fazenda 2023 no programa Hora do Faro (Record).

Na brincadeira, os peões tiveram que escolher maletas que continham uma imagem e um envelope.

Primeira Fase

Na parte um, os peões tinham que entregar o cartão com uma imagem para outro participante. Veja como ficou a distribuição:

Henrique: bomba para Jaquelline

Nadja - coração para Alicia

Kally - sabonete para Laranjinha

Radamés - passagem de volta para Lucas

Alicia - Sabonete para Lucas

Lucas - planta para Sander

Lily - bomba para Lucas

Darlan - planta para André

Shay - planta para André

Márcia Fu - máscara para Nadja

Tonzão - cama para André

Yuri - câmera para Jaquelline

Simioni - megafone para Lucas

Jaque - leva e traz para Laranjinha

Sander - planta para Lucas

Nathália - cadeado para Rachel

Cariúcha - balança -para Simioni

Cezar- coração para Shay

WL - câmera para Kally

Rachel - bomba para Jenny

André - cadeado para Tonzão

Treta entre Jenny e Rachel

Durante a brincadeira, Jenny Mirando e Rachel Sheherazade trocaram farpas. "Tentei ajudar, motivar, acabamos tendo uma discussão que não foi legal, acho planta", disse a mãe de Bia Miranda ao dar uma 'passagem de volta' para a jornalista. "Recebo numa boa, não é ela que vai me tirar é o público", respondeu ela.

Questionada sobre seu relacionamento com Jenny, Rachel respondeu: "Nunca tive um relacionamento com essa pessoa, não sabia como ela era uma pessoa bombástica e problemática."

Miranda interrompeu a fala de Sheherazade: "Você não tá no seu jornall". Rachel pediu respeito pois era sua vez de falar. "Cala a boca que eu tô falando, tenha respeito."

Cariúcha também se meteu na discussão: "Se não gostou aqui vai ter baixaria e confusão, então vai pra casa, aqui não é seu telejornal." Jenny concordou com a amiga: "Se ela quer sossego vai dormir na casa dela, se ela quer falar baixinho não devia estar na Fazenda."

Elas ainda brigaram mais uma vez quando Rachel deu uma bomba para Jenny. "Pessoa tóxica", disse a loira. "Eu não sou tóxica, o Brasil tá vendo. Ela é uma sonsa", respondeu a morena.

Segunda Fase

Na parte dois, os peões abriam os envelopes dentro das malas que continham prêmios em dinheiro. Nadja Pessoa, Cezar Black e Darlan Cunha ganharam 5 mil reais cada.

Já Jaquelline, André e Lucas tiraram os envelopes em que estava escrito "você pode ganhar 10 mil reais". Os peões que tiraram a carta dizendo "não foi dessa vez" tiveram que votar para decidir qual dos três peões ganharia o prêmio.

Gonçalves ganhou os 10 mil. Kally foi a única que votou em Lucas. Alicia, WL, Shay e Yuri votaram em Jaquelline. Todos os demais peões votaram em André que saiu como campeão da votação.

Xiii... a atividade pegou fogo com Rachel e Cariúcha #AFazendaÚltimaChance pic.twitter.com/GnqHLrWn4L -- Hora do Faro (@horadofaro) September 24, 2023