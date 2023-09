Após Prova de Fogo, briga faz Marcia Fu passar mal em A Fazenda 2023

Depois da primeira Prova de Fogo e de Tonzão sair campeão, houve muita briga entre os peões em A Fazenda 2023.

Tudo começou quando Jaquelline reclamou sobre a prova. Ela diz que Lily, que deveria ser a 'sabotadora' de Tonzão, o ajudou ao invés de atrapalhar. "Se as pessoas combinarem também é jogo", respondeu Tonzão, que logo depois comemorou com o grupo dos 'Cria'.

Lily provoca Jaque: "Vai ter que aturar". Então a ex-bbb responde: "Vou ter que aturar não. Tu olha pra mim, eu tenho história, não sou bebezinha de mamãe não. Não vim aqui pra ficar fazendo desfile e academia não, me respeita. A conversa não era nem com você, era com o Tonzão".

Tonzão defende seu grupo: "Eu sou o lampião e se eu tiver que defender meus cria vou defender e acabou, aqui é papo reto. Eu sou jogador, eu tenho grupo e é assim que vou jogar e acabou."

Tempo depois, Jaque continua falando contra o grupo dos 'Cria' na cozinha: "Só digo uma coisa, não vou deitar pra macho. A partir de hoje não deito mais e falo o que eu quiser."

A peoa briga com Yuri, que estava incomodado de sua 'ficante' Nathália ter sido escolhida para ir à Baia: 'Agora você falar que é covardia mulher ir pra Baia. Deixa eu te falar, mulher é igual, não tem diferença de uma e de outra. Ela não é mais nem menos que eu, se eu tô indo pra Baia, qual a diferença? Já dormi no sofá!"

Nathália fica incomodada com Jaque, que responde: "Quer que eu não me intrometa? Vai pra sua casa! Que aqui não é parquinho de diversão." A influenciadora relembra que quem quis ir embora foi a ex-bbb: "A única pessoa que chegou e ficou 'ai eu quero ir embora, eu quero minha casa', foi você".

A briga generalizada se forma na cozinha entre o grupo dos 'Cria' e outros participantes ali presentes, como Jaquelline e André. O ator chama WL de 'paquito'. Depois, ele também discute com Laranjinha: "O Brasil tá vendo que você é fofoqueiro. Você é leva e traz. Você é laranja podre!"

Ao presenciar a confusão, Marcia Fu fica mal e vai para o quarto, onde é consolada por Jenny e Shay: "Não estou acostumada com isso. Não sou obrigada a ficar ouvindo isso. Já já está batendo na menina. Falta de respeito do caramba."

