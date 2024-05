Yas: Ajuda de Chumbo e Scooby ao RS foi importante também pelo exemplo

O Domingão com Huck deste fim de semana teve uma edição especial, focada nas tragédias do Rio Grande do Sul. Os surfistas Pedro Scooby, 35, e Lucas Chumbo, 28, também participaram do programa ao vivo e relataram como foi o resgate às vítimas.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, opina que o exemplo dado pelo voluntariado de Chumbo e Scooby é quase tão importante quanto o resultado efetivo da contribuição que deram à causa gaúcha. "É muito importante as figuras públicas que estavam lá [no Estado] trazerem ainda mais luz para esse assunto e incentivarem as pessoas [a colaborar também]. No caso deles, com os jet skis e tudo o mais, puderam ajudar e ainda incentivaram outras pessoas."

Leão Lobo concordou com Yas e citou outros famosos cujas ações têm incentivado seus fãs a também fazerem algo pela questão. "O Scooby e o Chumbo, como entendem de água, foram lá botar a mão na água mesmo [para resgatar pessoas]. Como o melhor da Luísa Sonza é o canto, ela vai cantar [em prol das vítimas]. O Davi foi cozinhar, porque sabe fazer isso muito bem."