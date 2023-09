Médico de Faustão dá recado após transplante: 'Que sua recuperação inspire'

O apresentador contou que a enteada do filho João Guilherme Silva, Anne-Marie, foi a sua inspiração. A menina passou por um transplante de coração no ano passado.

"Quero dizer que a inspiração deste transplante para mim foi de uma garota de 14 anos, Anne Garnero, que ela ficou seis meses esperando, eu tive mais sorte com a questão do meu tipo de sangue, e ela ficou durante seis meses na espera, já foi transplantada em janeiro do ano passado, e hoje está muito bem, uma vitalidade incrível", contou.

Faustão destacou ainda a necessidade de transformar o Brasil em referência. "Não desista, vale a pena o sonho. A missão agora é conscientizar cada um a colaborar para transformar o Brasil no campeão de doação. E que as autoridades espalhem centros pelo país, para que pessoas do Norte e Nordeste não tenham que vir para o Sudeste."

Por fim, ele explicou que a recuperação deve demorar entre dois e três meses: "A missão continua para cada vez mais tirar os preconceitos, as informações erradas — sabemos que o problema de educação é grave no país —, para que todo mundo tenha consciência. Agora estou encerrando, porque tenho uma segunda fase. São mais dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação. E vamos à luta".

O que aconteceu:

O comunicador recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.