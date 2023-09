Internação discreta, transplante e exames: tudo sobre a saúde de Faustão

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, compartilhou uma carta com detalhes do processo. "Desde o primeiro dia de internação já sabíamos da necessidade do transplante. (...) Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto de 2023. Nos mantivemos em silêncio até que a internação se tornou pública", escreveu.

A princípio, achamos que preservar o quadro clínico e a necessidade do transplante era a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio.

Luciana

Apresentador recebe novo coração

A Central de Transplantes do Estado de São Paulo divulgou na madrugada do dia 27 de agosto que o apresentador estava no segundo lugar na fila de espera por um coração. Ele foi priorizado por estar em "estado muito grave de saúde", segundo o Ministério da Saúde.

O primeiro lugar na fila recusou o órgão e, por isso, Faustão recebeu o novo coração ainda no dia 27. A cirurgia durou duas horas e meia e ocorreu com sucesso no Albert Einstein.

Em entrevista ao UOL News, a médica cardiologista Stéphanie Rizk explicou que o maior risco de rejeição ocorre no primeiro mês após o transplante. "Há biópsias seriadas neste início para avaliar a parte celular e imunológica e ver se há algum grau mínimo de rejeição", afirmou.