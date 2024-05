Edmilson Filho vive irmãos gêmeos em filme com Carol Castro: 'Ansiedade'

Outro ator?

Edu (Edmilson Filho) e Renata (Carol Castro) em 'Férias Trocadas' Imagem: Divulgação

Ambos os personagens se chamam José Eduardo Santos. Humilde, Zé ganha uma viagem de graça a Cartagena com a família. Já o rico empresário Edu decide levar a esposa e o filho ao mesmo destino para celebrar o aniversário de casamento. Porém, o chegarem ao local, as hospedagens deles são trocadas.

Edmilson ficou nervoso ao criar um tom próprio para cada personagem. O medo, porém, foi compensado com o lançamento do filme. "Tem gente que acha que é outro ator."

Preparação não teve muitos desafios. "Foi prazerosa, bem pensada. Trabalhei muitos maneirismos de cada um. Se bem que o Zé já tem um pouco mais do Edmilson do dia a dia, e o Edu realmente teve uma composição."