Ministério da Cultura vai lançar streaming grátis com produções nacionais

O Ministério da Cultura (MinC) lançará uma plataforma de streaming gratuita para produções nacionais ainda este ano. A pasta confirmou ao Estadão a nova ação da Secretaria do Audiovisual (SAV). A ideia da iniciativa é "promover a diversidade cultural do Brasil ao disponibilizar gratuitamente uma ampla gama de conteúdos audiovisuais nacionais, incluindo filmes, séries e documentários", segundo informações do ministério.

A plataforma deve ser lançada no segundo semestre deste ano. Ainda segundo a pasta, o projeto, que está em fase de finalização, pretende enriquecer o panorama do consumo de produções audiovisuais brasileiras e garantir maior acesso às produções do país para os cidadãos.

Algumas questões ainda precisam ser respondidas, como a forma de financiamento da plataforma ou quais seriam as produções inseridas no catálogo, já que tantas produções já fazem parte da oferta de serviços pagos. Além disso, a pasta não especificou como seria a escolha para fazer parte da plataforma, se edital ou outro tipo de contrato.