A Fazenda: Ex-BBB fica pra trás em nova parcial da enquete UOL do Paiol

Nada definido! A votação para decidir os vencedores do Paiol em "A Fazenda 15" mostra que ainda dá tempo dos competidores cativarem a preferência do público. Segundo a parcial atualizada da enquete UOL, os números estão mudando com rapidez e já tem gente saindo na frente para garantir a oportunidade de disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Às 19h45, a atualização dos números mostrou que Shayan e Cezar Black estavam com pouca diferença para ficarem com a segunda vaga masculina na dinâmica. O ex-participante de "A Fazenda 14" estava com 17,91%, enquanto o enfermeiro que participou do "BBB 23" acumulava 16,25% dos votos.

Erick Ricarte continua numa liderança confortável após uma reviravolta surpreendente ocorrida durante a tarde desta terça-feira (19). O ex-participante da primeira edição de "A Grande Conquista" aparece com 23,65% da preferência do público que está votando.

No que diz respeito às possíveis peoas, Nadja Pessoa também continua sendo a candidata mais votada, com 12,53% dos votos. Para ocupar a segunda posição, Whendy Tavares começa a ensaiar uma reação considerável. A ex-panicat registra 8,15% dos votos.

Lumena, ex-participante do "BBB 21", chegou a ser apontada como uma das favoritas para entrar no programa, mas acabou sendo ultrapassada por Sol do Deboche. A influencer está com 5,03% e a humorista baiana aparece com 4,54% dos votos.

Aqueles que têm menos apoio e correm o risco de ficar de fora de "A Fazenda 15" são Alicia X e JP Venancios, já que nenhum deles acumulou mais de 4% dos votos.

Os quatro vencedores da votação do Paiol serão anunciados na próxima quinta-feira (21). A votação permanece aberta no portal R7.