Amanda manda indireta após ser citada em A Fazenda 2023

Campeã do BBB 23 (Globo), Amanda Meirelles postou uma indireta em seu perfil no X (antigo Twitter), após ser citada na tarde de hoje no Paiol de A Fazenda 2023 (Record).

"Tava aqui pensando... É bom ganhar um reality, recomendo", escreveu Amanda.

O que aconteceu?

A campeã foi assunto em uma conversa de Cezar Black, Nadja e Erick Ricarte sobre reality show.

O ex-A Grande Conquista questionou quem venceu o BBB 23.

Erick: "E o BBB? Quem ganhou mesmo?"

Cezar riu antes de responder.

Cezar Black: "A Amanda".

Erick riu e fez um sinal que se lembrou. Cezar completou: Eu acho engraçado quando perguntam isso".

Tava aqui pensando … é bom ganhar um reality , recomendo . -- Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) September 19, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que entre na Fazenda? Resultado parcial Total de 7043 votos 3,58% Alicia X imagem: Reprodução/Youtube 16,36% Cezar Black imagem: Globo/João Cotta 23,31% Erick Ricarte imagem: Edu Moraes/RecordTV 7,88% Igor Freitas imagem: Reprodução/Instagram 0,55% JP Venancios imagem: Reprodução/Youtube 4,52% Lumena Aleluia imagem: Reprodução/Instagram 12,48% Nadja Pessoa imagem: Edu Moraes/Record 5,04% Sol do Deboche imagem: Reprodução/Record 18,12% Shayan imagem: Reprodução/Playplus 8,16% Whendy Tavares imagem: Reprodução/Instagram Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 7043 votos

A Fazenda 2023: veja fotos da nova sede do reality rural