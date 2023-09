Spoiler: veja como vai ser a primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2023

Logo mais estreia oficialmente a 15ª edição de A Fazenda 2023, na Record. No X, antigo Twitter, Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora, divulgou fotos dando spoiler de como vai ser a primeira Prova do Fazendeiro.

"Prova incrível e hilária", contou ele explicando que a competição será uma espécie de seletiva para a prova oficial.

O que sabemos da prova

Anteriormente, Carelli já havia anunciado que a seletiva fazia parte das dinâmicas da primeira semana do programa.

Quem for classificado na dinâmica de hoje vai disputar a Prova do Fazendeiro oficial.

Quem ganhar poderá conquistar imunidade e comandar a sede sem nem precisar passar pelo temido banquinho da Roça.

A Fazenda 2023: Carelli divulga spoiler da Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/ X