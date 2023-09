A Fazenda 2023: André diz 'estar disponível' para peoa e leva fora ao vivo

Na pré-estreia de A Fazenda 2023 (Record), André Gonçalves fugiu de uma saia justa com Rachel Sheherazade e insinuou "estar disponível" para Márcia Fu — no entanto, levou um fora da ex-atleta no programa ao vivo.

Na ocasião, um jornalista questionou se o ator iria "manter a fama de galã conquistador" em A Fazenda 15: "Nesse sentido, se você também mantiver o seu gostinho por jornalistas, o Brasil está liberado para começar a shippar André Gonçalves e Rachel Sheherazade?".

O peão teve um relacionamento com a jornalista Cynthia Benini, quem conheceu no reality show Casa dos Artistas. Juntos os dois têm uma filha, Valentina.

Saia justa. "Estou muito feliz de estar aqui. É um momento importante na minha vida, de virada de chave. E eu posso dizer que sim, estou disponível se ela me quiser... Mas é para a Márcia Fu".

Reação da ex-atleta. Ao ouvir seu nome, Fu riu da resposta e fez um sinal negativo com as mãos.