'Se fosse verdade, teria denunciado', diz Jenny sobre falas de Bia Miranda

Na pré-estreia de A Fazenda 2023 (Record), durante a sabatina ao vivo com jornalistas, Jenny Miranda rebateu as acusações feitas por Bia Miranda, sua filha, na última edição do reality show.

No ano passado, a vice-campeã de A Fazenda 14 afirmou que dormiu na rua e sofreu agressões na infância.

Acusações de Bia Miranda. "Não existe uma filha não gostar de uma mãe. Nós temos as nossas adversidades, sim, como toda família. Ela [Bia] entrou [na Fazenda] e fez o jogo dela. Sustentou lá fora e continua sustentando".

Talvez ela sustente por medo do cancelamento, porque tudo o que falou não era verdade. Se fosse, ela teria saído do programa e ido direto para a delegacia para me denunciar. Ela é minha filha, eu a amo de paixão e torci muito. Jenny Miranda

Na ocasião, um jornalista ainda pontuou que Grecthen não quer ser associada à imagem de Jenny: "Se a sua família, ou ex-família, não gosta de você, por que o Brasil vai gostar?".

Conveniência. "Quanto à Gretchen, não é uma questão de ela não gostar de mim. Gostou de mim por 17 anos, entrou com um pedido de adoção. Fui conveniente enquanto foi bom para ela. Quando não foi mais, ela simplesmente mirou em mim e acertou na Bia — pegou a minha filha para poder trabalhar".

