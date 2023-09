Ex-BBB, carreira no funk e A Fazenda 15: quem é Jaquelline?

Jaquelline foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda 15 (Record). A famosa já participou do BBB 18 (Globo).

Saiba mais sobre uma das integrantes da edição de 2023 do reality:

BBB 18

Jaqueline Grohalski estrelou o BBB 18, mas não durou muito no programa, sendo a segunda eliminada.

No reality, viveu um breve romance com Breno Simões. Atualmente, ele é casado e tem um filho com Paula Amorim, que também foi sua colega de confinamento.

Miss

Antes de entrar no BBB 18, Jaquelline também foi Miss Rondônia.

Ela se formou em biomedicina e trabalhou como vendedora antes de ingressar no elenco do programa.

Funk

Após a participação no Big Brother Brasil, decidiu investir no funk.

Apesar de não ter feito tanto sucesso na carreira, tem duas músicas no Spotify com mais de 100 mil reproduções. São elas "Me apaixonei de novo" e "Dancinha do Tik Tok".

A Fazenda 15

Para essa edição, a participante prometeu que jogará com "sangue nos olhos".

Além disso, no anúncio, garantiu que entregará entretenimento dentro e fora de A Fazenda 15.