Como está o Kayky Brito? Saiba qual o estado de saúde do ator

Investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando as circunstâncias do acidente e já esteve no Quiosque Dona Maria, na Barra da Tijuca, diversas vezes para coletar imagens das câmeras de segurança.

O delegado Ângelo Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca), destacou que o ator quase foi atropelado quando se dirigia ao carro; o atropelamento ocorreu ao tentar retornar ao quiosque.

As imagens capturadas indicam que o primeiro veículo conseguiu frear a tempo, evitando o choque, ao contrário do segundo.

Ângelo Lages, o titular da 16ª DP, identificou o ator Bruno de Luca como a testemunha-chave do caso, visto que Kayky se aproximou do carro do amigo minutos antes do incidente e aparentemente pegou "algo" na porta do passageiro.

O delegado também levantou questionamentos sobre as razões que levaram Bruno a abandonar o veículo na praia e não prestar assistência a Kayky.