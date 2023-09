Após fim das gravações de novela, Camila Queiroz muda radicalmente visual

Na segunda (11), Camila Queiroz, 30, mudou totalmente o visual e divulgou nas redes sociais que agora está loira.

Com a mudança nos cabelos, a atriz se despede de Marê, protagonista da novela das 6. "Amor Perfeito" acaba no dia 22 de setembro, mas as gravações da trama escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer já se encerraram na última semana.

Camila também contou que o visual é para uma nova personagem. "Minha nova era loira. Pronta para minha nova personagem", escreveu ela na legenda.