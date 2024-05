Amanhã é dia de correria virtual. A habitual e concorrida venda de ingressos para o Rock in Rio abre nesta quinta-feira (23), às 19h. Até a edição 2019, todos os ingressos costumavam esgotar no primeiro dia. Apenas em 2022, coincidentemente quando o festival passou a ser em anos pares, sobraram entradas na venda geral.

O Rock in Rio de 2024 marca os 40 anos do festival e o ingresso custa R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada), e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.

São sete dias de festival. Travis Scott é headliner do Palco Mundo na noite de abertura, 13 de setembro, e Imagine Dragons é o headliner do Mundo no dia 14. O dia 15 de setembro é o chamado Dia do Rock da edição, com Avenged Sevenfold na linha de frente do line-up. Daí o Rock in Rio tem um intervalo e volta na quinta, 19 de setembro, com Ed Sheeran como principal atração.

Para a edição 2024, o Rock in Rio criou o Dia Delas, só com mulheres na programação, no dia 20. Katy Perry é a headliner. Mais uma criação para o Rock in Rio de 2024 é o Dia Brasil, um conjunto de shows nacionais com elenco enorme abraçando todos os gêneros, em todos os palcos, no dia 21 de setembro.

A noite de encerramento, com Shawn Mendes como headliner, em 22 de setembro, tem outra atração muito esperada como head do Sunset: Mariah Carey.