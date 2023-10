O que falar de cada um deles, herdeiros de dois dos maiores comunicadores da TV brasileira? João Guilherme Silva já tem experiência, dividiu o palco com o seu pai, Fausto Silva, na temporada do programa na Band. Já João Liberato esteve nos últimos tempo exposto em excesso, mas de outra maneira: depois da morte do pai foi parte de uma avalanche de notícias, de confusões, intrigas, disputas e dramas.

João Guilherme tinha a seu favor a mãe e o pai. João Liberato estava até pouco tempo atrás rompido com a mãe e mais próximo de sua tia, Aparecida Liberato, e da família do pai, todos disputando uma herança de respeito.

João Guilherme parece que nasceu e foi criado para ser uma estrela: ele dança, ele dubla, ele apresenta, ele interage com os colegas no palco e com a plateia. Já João Liberato é bem mais tímido e tem um charme todo especial. Em tempos de millenials, acho que ele pode ir longe.

Uma jogada de mestre de Luciano Huck ter reunido os dois e chamar atenção para o seu palco de domingo, foi realmente emocionante, mais ainda para o filho de Gugu, por questões óbvias.

Fico pensando aqui também que os pais muitas vezes sonham que os filhos sejam uma continuação deles, geneticamente falando, mas às vezes também profissionalmente. Esses dois já deixaram claro que a opção deles é essa, os dois totalmente encantados pelos pais que tiveram.

Agora, uma coisa é certa: o peso e a expectativa serão enormes. Vamos ver quem consegue chegar e onde.