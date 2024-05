'Furiosa' fecha com maestria dia de mulheres fortes e lutadoras em Cannes

Não só pelas cenas de ação absurdamente bem filmadas, mas também por trazer a saga de uma heroína feminina dura, que busca vingança, justiça e luta de igual para igual, quando não melhor, contra tiranos misóginos e machistas, "Furiosa" consagra uma edição de Cannes em que o #MeToo, a luta contra o assédio, o debate em torno de personagens femininas mais multifacetadas está no centro de todas as discussões.

Também nesta terça, Meryl Streep, em debate com o público, defendeu justamente que papeis melhores vêm também com a maior presença de mulheres produzindo filmes. Os dois primeiros filmes em competição também trouxeram personagens femininas no centro de histórias duras, que as forçaram a endurecer para sobreviver.

Meryl Streep recebe homenagem em Cannes Imagem: Valery HACHE / AFP

"Diamante Bruto", primeiro longa da francesa Agathe Riedinger, trouxe uma jovem francesa periférica lutando contra a pobreza e a relação péssima com mãe com os meios que tem: um celular, as redes sociais, seus seguidores e o sonho de participar de um reality show que a revele ao mundo.

Já "The Girl With a Needle" (A Garota com a Agulha), do sueco Magnus Von Horn, retrata uma jovem costureira que, durante a Primeira Guerra Mundial, acredita estar viúva e se apaixona e se envolve com o patrão, dono da fábrica em que trabalha. Grávida, ela é enxotada pela família dele, descobre que o marido voltou ferido da guerra e se vê diante de um impasse entre ter o bebê e criá-lo, ou entregar à adoção. Duro, contundente, filmado em branco-e-preto, revela o abandono em que mulheres se veem desde sempre quando o assunto é a maternidade.

Voltando...

De volta a "Furiosa", desta vez, o quinto filme da saga "Mad Max" criada em 1979 pelo australiano George Miller traz Annya Taylor-Joy no papel da protagonista cerca de 15 a 20 anos antes de "Estrada da Fúria". Sequestrada quando menina por um clã de motoqueiros selvagens e violentos comandados pelo implacável Dr. Dementus (Hemsworth), ela vê seus sonhos de menina desabarem para dar lugar a um mundo em ruínas, violento, perigoso e tão árido na natureza quando nas relações humanas.



Se em "Estrada da Fúria", Charlize é a Furiosa que possui um braço mecânico e liberta as mulheres de um harém de um tirano, em "Furiosa", entendemos os caminhos que conduziram a heroína de uma infância feliz e protegida aos caminhos violentos do deserto que impera no mundo pós-apocalíptico da saga.