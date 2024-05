Abusos e greve: filmes em Cannes são ofuscados por protestos em 1° dia

É uma grande responsabilidade, claro. Mas estou feliz em estar em Cannes pela segunda vez e sinto que eles querem meu olhar, minha visão de mundo.



Com diretores, produtores e profissionais indígenas cada vez mais realizando filmes e séries em todo o mundo, Lily representa esta nova etapa de um audiovisual que pretende ser mais inclusivo. "Sinto que nós indígenas reconhecemos a representação que cada um traz, em todo o mundo, ainda que sejamos incrivelmente diversos. Ainda há uma identidade no sentido de como nós vivenciamos o mundo e como resistimos. E resistimos muitas vezes por causa das histórias que contamos."



Sem querer homogeneizar, Lily ressaltou a importância do cinema para a sobrevivência cultural dos indígenas de todo o mundo. A mesma resistência cultural que a diretora libanesa Nadine Labaki defendeu. "E estou muito orgulhosa de fazer parte do júri de Cannes. E ainda mais orgulhosa porque venho de um país que passa por grandes dificuldades. Estar aqui é um triunfo, uma prova de resistência cultural que vale a pena", disse a diretora de "Cafarnaum", que concorreu à Palma em 2018.



Além de Greta Gerwig, Lily Gladstone, Nadine, o júri é formado pelos atores franceses Eva Green e Omar Sy, o italiano Pierfrancesco Favino, os diretores Hirokazu Kore-eda, do Japão, e Juan Antonio Bayona, da Espanha, e a roteirista turca Ebru Ceylan.

Cannes 2024: Juri do ano com Greta, Nadine e mais Imagem: Samir Hussein / Getty Images



Greta e sua trupe não fugiram dos temas polêmicos, mas defenderam a força da arte e da beleza até mesmo quando questionados sobre a questão de Gaza. Foi o caso do italiano Pierfrancesco Favino, que defendeu que o júri e Cannes tenham um "espaço livre" para se ser e pensar.

"Quando falo de um lugar livre, falo da vida real também. Acho que procuramos pela beleza na vida. Uma das coisas que os cineastas buscam é que há um significado no que fazemos. Que a gente possa dialogar com as pessoas, que possam dialogar com a melhor parte das pessoas. É por isso que eu decidi ser um ator. Se a gente está buscando a beleza, então estamos pensando e buscando a paz", declarou Favino.



Sobre as questões relacionadas ao movimento #MeToo na França e a ameaça que paira de que se revelem nomes de profissionais que assediaram mulheres do audiovisual no país, Greta afirmou que se trata de um movimento contínuo de lutar por justiça, respeito e por mais igualdade nos sets e fora deles.



Eu tenho feito filmes e frquentado festivais de cinema por cerca de 20 anos e isso tem sido uma questão na minha vida. Tudo mudou muito. Há muito o que se fazer ainda, mas certamente estamos indo na direção certa. Nos filmes que estamos vendo também. E todos os anos eu torço para que haja mais e mais mulheres representando, mais mulheres no cinema. Greta Gerwig



"Acho que isso nos leva de volta ao questão de quanto tempo se leva pra fazer um filme. 15 anos atrás eu não podia imaginar o numero demulheres que temos hoje, de mulheres não só na direção, mas também na produção e em todas as posições", concluiu ela, que afirmou que Eu apoia os movimentos dos trabalhadores. "E espero que o festival e os trabalhadores possam apoiar o festival e é muito importante que as pessoas tenham proteção e um bom salário", concluiu.

O festival

Ao longo da quinzena, cuja competição oficial começa nesta quarta com a sessão de "Wild Diamond", de Agathe Riedinger, e de "The Girl with the Needle", de Magnus Von Horn, vai ter todo um mundo em ebulição exibido na tela do Palais des Festivalde Cannes e, certamente, seu olhar político e social vai ser refletido nas escolhas das Palmas, entregues em 25 de maio.