Wanessa só tem a perder se não for à final do BBB 24

Segundo conversas de bastidores, Wanessa Camargo ainda não teria respondido à Globo sobre se iria à final do BBB 24 (Globo). A cantora, expulsa do reality por agressão, chegou a gravar um vídeo pedindo desculpas por suas atitudes com Davi, mas já o apagou e deu indícios de que não mudou de opinião.

"Acho que ela não quer ir [à final] porque está com raiva e não gosta do Davi até agora. É a impressão que fica", disse Chico Barney no Central Splash de hoje (11).