Covardia! Matteus ignora paixão e decepciona ao indicar Isabelle ao Paredão

Matteus é um hipócrita, age por conveniência e é um covarde. Ele está enamorado com a Isabelle. Eles estão de papinho, edredom, frescurinhas, e decide salvar Alane e Beatriz para colocar o alvo do seu amor no Paredão? Se tá gostando, pega na mão e assume Chico Barney

Já Lucas Pasin afirmou que Matteus e Isabelle não querem misturar o "jogo do BBB" com o "joguinho do amor". "Os dois meio que não estão mais nem aí para o programa, já encontraram um ao outro, já são o grande amor da vida", afirmou. "Quem precisa de dinheiro quando se tem amor?"

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

