Davi arruinou as chances de Isabelle no jogo do BBB 24

Segundo o comentarista, a insistência de Davi em falar sobre jogo com a aliada também corrobora para a visão negativa do público sobre ela

"Davi, sem querer, mas ativamente, acabou provocando isso também, com a insistência dele", disse. "Vai expondo essa diferença dos dois, que é muito negativa para ela e muito positiva para ele".

Bárbara Saryne concordou: "O jeito que ela joga não é legal. Não adianta ter Davi como prioridade, no pódio dela, mas durante o jogo não querer falar com ele sobre nada", avaliou, citando as vezes em que Isabelle não quis falar sobre jogo ou votar de forma conjunta. "Ela mais atrapalha do que ajuda".

Ainda segundo a comentarista, a "falta de rendimento" de Isabelle não se restringe à interação com Davi: "Ela não tem uma história própria, não tem uma narrativa. Pedimos tanto um BBB raiz que veio a participante que joga só com o coração, das antigas".