Fernanda se equivoca ao tentar substituir Rodriguinho por Bin Laden

A conversa de MC Bin Laden e Alane durante a festa de ontem (6) no BBB 24 (Globo) acabou incomodando Fernanda, que tem enxergado o brother cada vez mais como um "apoio" no jogo.

"Fernanda está em uma insegurança gigantesca com Bin Laden", avaliou Chico Barney no Central Splash de hoje (7). "Ela teve uma virada no processo de saída do Rodriguinho, e se juntou com Bin Laden para se conectar com alguém […] Mas eles não têm muita química, acho os dois meio esquisitos como amigos, e Fernanda fica numa dependência".