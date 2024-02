Voto para eliminar nos novos paredões vai provar que BBB é movido por ranço

Chamou a atenção de Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, a quantidade de votos computados pelas enquetes a esta altura da eliminatória. "A votação começou com números muito altos para um paredão como este, com personagens não tão fortes. Tende a ser, talvez, um dos paredões [desta temporada] que teve uma maior atenção do público até aqui."

Para o colunista Chico Barney, o fenômeno observado por Dieguinho tem uma explicação bastante simples: a força do ranço. "O BBB é um programa movido pelo ranço. As pessoas querem detestar alguém, querer tirar alguém do programa. Não querem salvar alguém.

Chico pensa, que com a chegada definitiva do voto para eliminar, as berlinas do BBB 24 ficarão cada vez mais votadas. "A partir de agora, os paredões vão ficar em um patamar maior de votação, sendo o voto para eliminar. O primeiro mês do programa foi um pouco morno na quantidade de votação por conta disso. A galera engaja mais na força do ranço."

Dieguinho concorda com o colunista - e ressalta como o favorito Davi, 21, tem feito uso dessa força para se beneficiar. "O ranço tem movido o jogo a favor do Davi. À medida que esse ranço por ele vai se espalhando [na casa], o Davi, de maneira muito esperta, verbaliza isso, colocando seus adversários em uma posição de incoerência. Eles não conseguem se explicar."

Davi é o que aproxima e afasta Yasmin Brunet e Wanessa Camargo no BBB 24

Poucos dias após ter ensaiado uma redenção em sua inimizade com Davi, 21, Wanessa Camargo, 41, voltou a criticar o brother nesta segunda-feira (5). Ela o acusou de manipulador, vitimista e voltou a insistir, junto a Yasmin Brunet, 35, que ele deve trocar de quarto.