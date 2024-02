Amaury Jr.

Para os viajantes que irão visitar Nova York, assistir um show na Broadway é um passeio imperdível. Veja nove shows emocionantes para assistir na Broadway em 2024:

The Notebook (Diário de Uma Paixão) Imagem: Divulgação

The Notebook (Diário de Uma Paixão) um novo musical baseado no famoso romance e icônico filme, segue Allie e Noah, que vivem um amor proibido na década de 40. A comovente história promete tocar os corações de cinéfilos e amantes da Broadway, com música e letras escritas pela artista indie-pop Ingrid Michaelson.

Estreia 14 de março, no Gerald Schoenfeld Theatre.

Water for Elephants (Água Para Elefantes) Imagem: Divulgação

Water for Elephants (Água Para Elefantes) nova adaptação musical inspirada no best-seller do The New York Times. Ambientado em um circo na época da Grande Depressão (EUA) celebra a resiliência do espírito humano e o poder duradouro do amor em meio às circunstâncias mais extraordinárias.

Estreia 21 de março, Imperial Theatre.

The Who's Tommy Imagem: Divulgação

The Who's Tommy traz o rock 'n' roll de volta à Broadway. Em 1969, o grupo The Who estourou com a ópera rock que mudou o curso da história da música. 25 anos depois, esse novo espetáculo baseado no icônico álbum do The Who, conta com letras e música de Pete Townshend (e enredo de Pete e Des Mcanuff) para emocionar fãs da banda e a nova geração. Tommy testemunha o assassinato acidental do pai e fica surdo, mudo e cego, porém consegue triunfar sobre suas adversidades se transformando em um superstar internacional do pinball.

Estreia no Nederlander Theatre, 28 de março de 2024.

The Outsiders Imagem: Divulgação

The Outsiders com nada menos que Angelina Jolie como produtora, chega à Broadway a adaptação musical do romance de S.E. Hinton e do filme de Francis Ford Coppola (1983). Ambientado em Tulsa, Oklahoma, nos anos 1960, Ponyboy Curtis, de catorze anos, luta pela sobrevivência e busca um propósito de vida. A trama revela as duras realidades do amadurecimento e a força duradoura da amizade.

Estreia no Bernard B. Jacobs Theatre em 11 de abril de 2024.

Lempicka Imagem: Divulgação

Lempicka inspirado na vida de Tamara de Lempicka, revolucionária pintora polonesa do movimento Art Déco. Abrangendo décadas de turbulência política e pessoal, fascismo e boemia, Lempicka é contada pela música pop e explora as contradições de um mundo em crise e de uma mulher à frente de sua era.

Estreia no Longacre Theatre em14 de abril de 2024.

Suffs Imagem: Divulgação

Suffs é uma experiência cultural profunda para quem visitar NYC. Emocionante musical liderado por um elenco de mulheres e artistas não binários, revela a jornada do movimento pelo sufrágio feminino - por isso "Suffs"- a partir de 1913, lançando luz sobre os indivíduos e eventos notáveis que pavimentaram o caminho para a igualdade de gênero.

Estreia no Music Box Theatre em 18 de abril de 2024.

Hell's Kitchen Imagem: Divulgação

Hell's Kitchen, um musical brutal e eletrizante criado por Alicia Keys, vencedora de 15 prêmios Grammy. A envolvente história de amadurecimento convida a plateia a perseguir seus sonhos, honrar suas raízes, encontrar sua identidade e desenvolver suas vozes.

Estreia no Shubert Theatre, em 20 de abril de 2024.

The Heart of Rock and Roll Imagem: Divulgação

The Heart of Rock and Roll é uma nova comédia musical incendiada pelos sucessos atemporais da banda americana Huey Lewis and The News. A jornada atemporal de amor e autodescoberta de dois trintões que pensavam ter a vida resolvida até descobrirem um ao outro é contada por hits como "Do You Believe in Love", "Hip to Be Square", "The Power of Love e muito mais.

Estreia em 22 de abril de 2024 no James Earl Jones Theatre.

The Great Gatsby Imagem: Divulgação

The Great Gatsby baseado no romance de F. Scott Fitzgerald (1925), The Great Gatsby traz milionários misteriosos e valiosas lições ao Broadway Theatre. O show transporta o público à época do apogeu dos anos 20, um tempo de festas, paixão e excitação, convidando viajantes a imergirem no mundo de uma das mais amadas obras-primas literárias de todos os tempos.

No Broadway Theatre a partir de 25 de abril de 2024.

Não faltam motivos para embarcar rumo a Nova York ou, se estiver na Big Apple, aproveitar um bom espetáculo. Para mais informações, confira o site Broadway Collection.