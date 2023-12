Amaury Jr.

Colunista do UOL

Problemas modernos exigem soluções modernas e, quando se trata da falta de janelas ou de vistas desejáveis, a empresa americana LiquidViews tem uma proposta inovadora: uma janela virtual. Composta principalmente por uma série de painéis digitais de alta resolução, a janela oferece aos usuários acesso a uma biblioteca de conteúdo por assinatura com imagens de locais em todo o mundo.

Acessível por meio de um aplicativo, a biblioteca sincroniza com o horário local para oferecer uma experiência imersiva. Em termos de preço, foi anunciado que uma janela virtual de painel único custa US$ 25 mil, enquanto a opção maior de três painéis pode ser comprada por US$ 100 mil.