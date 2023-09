Em Shenyang, uma cidade no nordeste da China, fica o misterioso projeto State Guest Mansions, um complexo imobiliário com mais de 250 mansões de luxo, todas abandonadas. A história das State Guest Mansions começou em 2010, quando os negócios no setor imobiliário chinês estavam em expansão. O gigante imobiliário Greenland Group comprou hectares de terra em Shenyang e começou a trabalhar no que deveria ser um retiro para os ricos e poderosos da região. 260 vilas de estilo europeu começaram a surgir do solo, mas por alguma estranha razão que ainda não foi revelada, o desenvolvimento parou em 2018 e o local tem sido uma cidade fantasma desde então.

State Guest Mansions Imagem: Reprodução

O promotor imobiliário nunca fez uma declaração oficial sobre o projeto e o que levou ao seu abandono, mas muitos dos habitantes locais acreditam que tem a ver com corrupção. Anos depois de terem sido abandonadas, as mansões de luxo inacabadas foram lentamente recuperadas pela natureza e pelos agricultores que não teriam condições de comprá-las. O gado está sendo criado entre as residências, às vezes até dentro delas e de suas garagens.