Como o aquecimento global pode alterar clássico vinho tinto de Bordeaux

Bordeaux, na França, é o mercado mais importante de vinhos do mundo e talvez a denominação mais conhecida. Produz ótimos brancos (inclusive doces) e algum rosado, mas são os tintos que vêm à mente quando se fala da região.

Os jornalistas Vinícius Mesquita e Rodrigo Barradas conversaram, no episódio de estreia do videocast "Vamos de Vinho", sobre as uvas tintas utilizadas na região.

Normalmente, os vinhos de Bordeaux têm uma mistura de uvas. É o famoso corte bordalês (Bordeaux blend, em inglês). Ele varia um pouco dependendo da sub-região, do produtor, da safra e do rótulo, mas, grosso modo, é composto pelas seguintes uvas: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc (as principais), petit verdot (normalmente usada em pequenas quantidades), carménère e malbec (mais raras).