Não curte dar gorjetas? Conheça 9 países em que elas não são 'obrigatórias'

De acordo com o site oficial da autoridade de turismo da Suíça, hóspedes e clientes não são obrigados a deixar gorjeta. Quando o fazem, o costume é oferecer até 10% do valor da conta.

O Daily Mail explica que a situação no país é similar à da Austrália: em alguns setores, o pagamento pelo serviço está incluso na conta, já que é exigência de uma lei federal.

3. Argentina

Buenos Aires, na Argentina Imagem: Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires/Divulgação

Segundo informações da CIA (Agência de Inteligência dos EUA), a gorjeta não é mesmo esperada na Argentina, mas há algumas compensações que são bem-vindas. Cerca de 10% de retribuição em restaurantes, troco para taxistas, US$ 1 (R$ 5) por mala para o porteiro do hotel, cerca de US$ 2 (R$ 10) a US$ 3 (R$ 15) por dia para camareiras e 10% a 20% do valor do serviço para guias de turismo

Ainda de acordo com o Mail, uma lei trabalhista de 2004 tornou ilegal dar gorjetas em hotéis em restaurantes. No entanto, ela seria frequentemente ignorada já que a prática corresponde a 40% do salário médio de um garçom argentino.