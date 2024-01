Melhor pizza europeia fora da Itália e 3ª do mundo é criação de brasileiro

Restaurante "bombado" e prêmio

Rafael Panatieri com Jorge Sastre Imagem: Moneo Moneo/Divulgação

Em 2018, junto de seu sócio, o espanhol Jorge Sastre, Rafael abriu o restaurante Sartoria Panatieri, no bairro da Grácia.

Mesmo com os impasses da pandemia, conseguiram abrir a segunda unidade do estabelecimento no distrito de Eixample, também na cidade catalã.

O diferencial da pizzaria, segundo ele, são os ingredientes e preparo. "A gente criou uma massa do zero. Queríamos ter uma versão própria, trabalhar com produtos locais e não trazer coisas da Itália. A única coisa que trago da Itália é a muçarela. Mas o resto a gente trabalha com ingredientes de temporada", diz Rafael.

Eles fazem mais de 15 embutidos na casa, entre salames, pernil assado, pernil curado, entre outros elementos —tudo que remete à culinária espanhola.?