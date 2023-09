Este bebedouro para pets evita molhadeira pela casa; veja como funciona

Por que isso é útil? Bem, quem tem gato ou cachorro de pelos longos ou orelhas caídas —como os persas, no caso dos felinos; e as raças de cachorro cocker spaniel ou basset, entre outras— sabe que os animais acabam molhando as orelhas ou o peito quando vão beber água. Além de incomodar o animal, no caso das orelhas molhadas, isso pode ser uma fonte de bactérias e otites.

Além de prevenir isso, o bebedouro ainda evita que o animal faça aquela molhadeira ao redor da tigela—especialmente quando eles estão com muita sede e acabam espalhando água para todo lado. Veja abaixo no vídeo:

Bebedouro para pets, vale a pena? Esse produto promete cuidar da hidratação seu pet sem bagunça, além de ser fácil de limpar.

O que ele tem de bom?