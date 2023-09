Casal é flagrado fazendo sexo em avião e aplaudido; isso é crime?

Punição no Brasil. O artigo 233 do Código Penal brasileiro, por exemplo, diz que "praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público" pode render de três meses a um ano de detenção. Além disso, os passageiros pegos podem ser obrigados a desembarcar da aeronave.

Outros exemplos. No Reino Unido, sexo dentro do avião pode configurar "crime contra a decência pública" e gerar seis meses de prisão. Há ainda países muçulmanos onde este tipo de atitude pode colocar o viajante durante um tempo ainda mais longo na cadeia.

Além da lei, os tripulantes estão de olho. Especialmente em voos noturnos, os comissários costumam ser orientados a ficar atentos a qualquer situação anormal dentro do voo. A tripulação pode intervir caso o comportamento de um passageiro comprometa a segurança do voo.

O que aconteceu:

Flagra aconteceu no último dia 8, em voo da EasyJet. Na ocasião, um comissário abriu a porta do banheiro a pedido dos passageiros. Dentro, foi possível ver o casal com as calças abaixadas até os tornozelos. O homem fechou a porta rapidamente.

Companhia confirmou o incidente e disse ter notificado a polícia. "Esse voo de Luton a Ibiza foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo", disse a EasyJet em nota ao tabloide inglês Daily Mail, sem esclarecer se os dois foram detidos.