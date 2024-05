Técnico campeão do mundo com Argentina em 1978, Menotti morre aos 85 anos

(Reuters) - O técnico vencedor da Copa do Mundo de 1978 com a seleção da Argentina, Cesar Luis Menotti, morreu aos 85 anos, informou a Associação de Futebol Argentino (AFA) neste domingo.

Menotti, que jogou pelo Rosario Central, Boca Juniors e Santos, começou sua carreira de treinador no Newell's Old Boys e venceu o Campeonato Argentino com o Huracán em 1973, antes de assumir o cargo de técnico da equipe nacional argentina em 1974.

"A Associação de Futebol Argentino lamenta anunciar com grande tristeza o falecimento de Cesar Luis Menotti, atual diretor das seleções nacionais e ex-técnico campeão mundial da Argentina. Adeus, Flaco querido", disse o órgão em um comunicado.