Vinicius Jr. marca 2 gols em empate do Real Madrid por 2 x 2 com o Bayern

MUNIQUE, Alemanha (Reuters) - O atacante Vinicius Jr. marcou dois gols, incluindo um de pênalti aos 38 minutos do segundo tempo, para levar o Real Madrid a arrancar um empate por 2 x 2 com o Bayern de Munique em um agitado jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, que deixou a disputa em aberto.

O brasileiro abriu o marcador contra a corrente do jogo em um momento em que o Bayern pressionava, ao aproveitar um passe perfeito de Toni Kroos em um contra-ataque aos 24 minutos do primeiro tempo.

O Bayern fez dois gols em quatro minutos no início do segundo tempo para virar o jogo, com Leroy Sané acertando um chute forte aos 8 minutos e Harry Kane completando a virada com um pênalti logo depois.