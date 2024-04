Dois gols de Kane ajudam Bayern a vencer Frankfurt antes de confronto com Real Madrid

O Frankfurt empatou aos 23 minutos, com Hugo Ekitike, mas Kane restaurou a ordem cobrando pênalti, pouco depois dos 15 da etapa final, e chegou a 35 gols na Bundesliga.

Foi seu 400º gol, contando clubes e seleção, e seu 42º desta temporada em todas as competições, um recorde pessoal para o capitão da Inglaterra.

O Bayern continua em segundo lugar, a três rodadas do fim, com 69 pontos, 11 atrás do Leverkusen, que enfrentaria o terceiro colocado Stuttgart, com 63, ainda neste sábado.

(Reportagem de Karolos Grohmann)