Com só três do futebol brasileiro, Dorival convoca Seleção para Copa América e amistosos; veja lista

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta-feira, os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América de 2024, nos Estados Unidos. A lista também serve para os amistosos contra México e Estados Unidos.

Ao todo, o treinador chamou 23 jogadores. Destes, apenas três atuam no futebol brasileiro. São eles: o goleiro Bento, do Athletico-PR, o lateral esquerdo Guilherme Arena, do Athletico-PR, e o atacante Endrick, do Palmeiras. Neymar, se recuperando de lesão no joelho, segue de fora.

A Seleção Brasileira enfrenta o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). As partidas servirão de preparação para a disputa da Copa América, que será disputada entre os dias 20 de junho e 14 de julho