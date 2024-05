Sugestões para seu fim de semana de futebol

Difícil esperar bom futebol. Mais possível será se deparar com dois dramas: de um lado, reação; do outro, salvação, no Premiere.

O domingo reserva o clássico inglês entre Manchester United e Arsenal, às 12h30, na ESPN e Star+.

O United em humilhante oitavo lugar, sem interesse algum em ajudar o rival local City, mas ainda com alguma esperança de poder disputar, ao menos, a Liga Europa.

E o Arsenal provavelmente querendo reassumir a liderança, mesmo com um jogo a mais e apenas mais um a disputar, todas as fichas no Tottenham, quinto colocado, que receberá o City na terça-feira.

Quem torce para o campeão alemão Bayer Leverkusen chegar ao 50° jogo invicto, às 14h30 haverá o jogo contra o Bochum, em 14º lugar, na CazéTV e no OneFootball.

Pelo Brasileirão, o jogo do domingo será o clássico entre o sexto colocado Palmeiras e o líder Athletico Paranaense, na casa verde e com apenas dois pontos entre eles, sempre no Premiere.