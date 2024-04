Ex-atacante argentino Carlos Tevez é hospitalizado após sentir dor no peito

"Eles (o hospital) realizaram os exames correspondentes e eles foram satisfatórios", informou em um comunicado.

"Carlos Tevez será hospitalizado por precaução até que os exames correspondentes sejam concluídos."

Tevez ganhou título brasileiro pelo Corinthians, dois títulos da Premier League com o United e um com o City, além de dois títulos da Série A com a Juventus. Depois de se aposentar em 2021, Tevez teve uma passagem pelo comando do Rosario Central em 2022.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)