Técnico da seleção alemã Nagelsmann prorroga contrato até 2026

"Com atuações bem-sucedidas e apaixonadas, temos a chance de conquistar um país inteiro. As duas vitórias contra a França e a Holanda em março deram uma amostra disso", disse Nagelsmann em um comunicado.

"Fiquei muito emocionado com o entusiasmo dos torcedores. Juntos, agora queremos jogar um Campeonato Europeu em casa com sucesso, estamos todos ansiosos por isso. Depois disso, estou realmente ansioso pelo desafio de uma Copa do Mundo junto com minha equipe técnica."

Nagelsmann foi especulado a assumir postos tanto na Premier League quanto na Bundesliga.

"É um forte sinal para a DFB e para a equipe nacional que Julian Nagelsmann permanecerá como técnico da seleção nacional após o Campeonato Europeu em casa. Porque ele está na lista de desejos de muitos grandes clubes de toda a Europa", disse o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

"Mas a seleção nacional é mais do que apenas um trabalho para Julian Nagelsmann, é um assunto muito importante para ele. Agora há segurança no planejamento, e todos podem se concentrar totalmente em um desempenho bem-sucedido no Campeonato Europeu."

(Reportagem de Trevor Stynes)