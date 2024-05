Presidente do Argentinos Juniors ataca Santos e Corinthians após dívidas: "São uma vergonha"

O Corinthians comprou Fausto Vera em 2022 junto ao Argentinos Juniors por cerca de R$ 40 milhões de forma parcelada. Em fevereiro, o Timão foi condenado pela FIFA a cumprir com o pagamento de 17 milhões de reais, valor que o clube argentino ainda não recebeu pela venda do volante. O presidente do Argentinos Juniors revelou um arrependimento de ter negociado com os clubes paulistas.

"Estou totalmente arrependido de ter vendido jogadores a Santos e Corinthians. Eles não cumpriram os acordos. Por isso estão nestas situações.", finalizou o mandatário.