Luis Aquino é o principal destaque do Brasil no Aberto do Equador

O brasileiro Luiz Felipe Aquino, de 19 anos, foi o grande destaque do país na disputa do Aberto do Equador de taekwondo. Ele se sagrou campeão da categoria até 63kg e foi eleito o melhor atleta masculino do nível adulto do evento. Além disso, o Brasil ficou com a segunda colocação geral na competição realizada na Universidade Nacional de Chimborazo, em Riobamba.

"Foi a primeira vez que ganhei, é uma sensação única de dever cumprido, de trabalho feito, do esforço do dia a dia ter dado frutos, é uma sensação incrível", disse Luiz sobre o prêmio de melhor atleta do torneio. Na sua campanha até o título, ele derrotou o colombiano Daniel Felip Gómez na semifinal e avançou à decisão. Já na briga pela medalha de ouro, a vitória veio sobre o equatoriano Mauricio Ramírez. Na mesma chave, o brasileiro Hugo Paulo Barbosa levou o bronze. Ainda no nível adulto, Leonardo Alves disputou a categoria até 54kg. Ele estreou com um triunfo sobre o peruano Victor Rosales e se classificou para a fase de semifinal. Porém, na sequência, o brasileiro perdeu o duelo para o equatoriano Byron Mery, campeão dos Jogos Sul-Americanos de Juventude de 2022, e encerrou sua trajetória com a medalha de bronze. No Júnior, Yago Dias levou o ouro na categoria até 51kg, vencendo Fiallos Franco Klaython, do Equador, na grande decisão.