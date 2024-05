Palmeiras goleia o Atlético-GO e segue líder do Brasileiro Sub-20

Demais confrontos

Dono da terceira posição no campeonato, o Bahia conquistou seu quarto triunfo nesta quarta-feira (1). Fora de casa, em Jarinu-SP, o Tricolor de Aço venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Tiago. Já no Rio de Janeiro, no Estádio da Gávea, o Flamengo derrotou o Cruzeiro pelo mesmo placar. Felipe Teresa, de apenas 18 anos, definiu o resultado para os cariocas, que estão em quinto lugar no Brasileiro Sub-20.

No CAT do Cajú, em Curitiba, o Athletico Paranaense venceu o Fortaleza por 1 a 0, tento anotado pelo zagueiro João Gomes, e levou sua segunda vitória no torneio. Pouco tempo depois, na Região Centro-Oeste do país, o Cuiabá bateu o Botafogo por 2 a 1. Os pontas Kauan Cristyan e Jadson balançaram as redes a favor do Dourado, enquanto o centroavante Lucas Vargas descontou.

Por fim, na melhor partida do dia, o Ceará conseguiu uma virada fantástica sobre o São Paulo e saiu vitorioso do duelo por 4 a 3. Atrás do placar em duas oportunidades, o Vozão sacramentou o resultado com gols do ponta Daniel (duas vezes), do centroavante Kaique e do zagueiro Vini Uchella. Paulinho (também duas vezes) e Ferreira marcaram para o Tricolor. Anteriormente, na terça-feira (30), o Santos bateu o Fluminense por 3 a 1 e subiu para o quarto lugar no torneio.