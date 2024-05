Marcelo Gomes e Rafael Macedo caem nas oitavas do Mundial

Mais um dia se encerrou sem pódio para o Brasil no Campeonato Mundial de Judô. Nesta quarta-feira (22), quatro judocas do país entraram em ação nas categorias 90kg masculina e 70kg feminina. Rafael Macedo e Marcelo Gomes caíram nas oitavas, enquanto Luana Carvalho e Ellen Froner não passaram da estreia.

Marcelo Gomes teve uma estreia tranquila nos 90kg masculino. O Brasileiro bateu o israelense Li Kochman ao anotar um ippon por estrangulamento. Contudo, na segunda rodada, ele acabou perdendo do holandês Noel Van T End, campeão mundial em 2019, pela mesma pontuação, e se despediu do torneio. Representante do Brasil nos 90kg em Paris-2024, Rafael Macedo também estreou com vitória em Abu Dhabi. Ele levou waza-ari campeão europeu Eljan Hajiyev, do Azerbaijão. Entretanto, buscou a virada com um ippon e garantiu o avanço. A derrota veio no duelo seguinte diante do japonês Goki Tajima. Abrindo com um waza-ari, Tajima aproveitou a exposição do brasileiro e finalizou a luta com uma imobilização.