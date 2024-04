Brasil encerra participação no Pan-Americano com três medalhas de bronze

O Brasil encerrou o Campeonato Pan-Americano de badminton com três medalhas de bronze. Nesta sexta-feira (12), Ygor Coelho subiu ao pódio no simples após garantir a classificação para Paris-2024. Nas duplas, Jaqueline Lima medalhou nas mistas ao lado de Fabrício Farias e nas femininas junto com Samia Lima.

Com o passaporte carimbado para seu terceiro Jogos Olímpicos da carreira, Ygor Coelho entrou em quadra para disputar a semifinal contra o guatemalteco Kevin Cordon. Cabeça de chave número 2 da chave simples masculina e tricampeão do torneio, Cordon levou a melhor diante do brasileiro e avançou à final com um duplo 21/19.

Nas duplas femininas, Jaqueline Lima e Samia Lima também acabaram superadas na semifinal contra as gêmeas norte-americanas Annie Xu e Kerry Xu (21/13 e 21/14). Jaqueline voltou à quadra pouco tempo depois para disputar a mesma fase nas mistas. Em parceria com Fabrício Farias, ela perdeu para Vinson Chiu e Jennie Gai, outra dupla dos Estados Unidos, por 21/15 e 21/19.